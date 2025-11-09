На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Театре Вахтангова раскрыли причину смерти Владимира Симонова

Директор Театра Вахтангова Крок: Владимир Симонов умер от сердечной недостаточности
Сергей Булкин/Globa Look Press

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал в беседе с ТАСС, что народный артист России Владимир Симонов умер от сердечной недостаточности.

Крок отметил, что церемония прощания с артистом пройдет в театре Вахтангова.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

9 ноября ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Среди них были фильмы «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма» и т.д. Активно актер также снимался в сериалах — он сыграл в таких проектах, как «Дети Арбата», «Московские окна», «Граница. Таёжный роман», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня» и многих других.

Ранее вдова Вячеслава Добрынина рассказала о страхе больниц Юрия Николаева.

