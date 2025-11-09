Люся Чеботина рассказала, почему боится искусственного интеллекта

Певица Люся Чеботина заявила, что у нее появились фобии из-за ИИ

Певица Люся Чеботина призналась в беседе с «Пятым каналом», что получила множество фобий из-за искусственного интеллекта.

Чеботина заявила, что чувствительных людей может ранить ролик ИИ, в которых происходят аварии или человек получает травмы. По словам певицы, некоторые и она в том числе могут принять такие видео слишком близко к сердцу. Она призвала не делать подобный контент.

«Я очень мнительный человек. Я безумно переживаю, когда мне попадаются какие-то видео с искусственным интеллектом, когда кто-то где-то падает, какая-то происходит авария», — поделилась артистка.

7 октября дочь Робина Уильямса Зельда призвала поклонников не присылать ей ролики с отцом, созданные искусственным интеллектом.

Уильямс призналась, что никогда не поймет такие сгенерированные изображения. Она уверена, что ее отец этого бы не хотел. Робина Уильямса не стало 11 августа 2014 года.

В августе 2025-го британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном и другими ушедшими звездами на своих концертах.

