На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова Вячеслава Добрынина рассказала о страхе больниц Юрия Николаева

Вдова Вячеслава Добрынина заявила, что Юрий Николаев боялся больниц
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова музыканта Вячеслава Добрынина Ирина рассказала в беседе с NEWS.ru, что телеведущий Юрий Николаев боялся больниц.

«Во-первых, он курит. Он говорил: «Я хоть к своим ложусь, они мне делают какие-то снисхождения по поводу курева, но в больницу не лягу». Так он все время проверялся», — поделилась вдова музыканта.

Добрынина рассказала, что разговаривала с Николаевым до 1 ноября. Как отметила женщина, тогда ходили слухи, что телеведущий сломал ногу после падения. Артист опроверг это в личном разговоре. Как оказалось, знаменитость упал и ушибся.

«Но он же ходил, все нормально было. Видимо, болезнь все равно взяла свое. Не то чтобы он жаловался (на проблемы со здоровьем). Но он говорил: «Мои врачи звонят, хотят в больницу положить. Думают, делать операцию или не делать», — рассказала Добрынина.

Николаева не стало 4 ноября после экстренной госпитализации. В последние годы телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее в Москве завершилось прощание с телеведущим Юрием Николаевым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами