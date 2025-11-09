Вдова Вячеслава Добрынина рассказала о страхе больниц Юрия Николаева

Вдова музыканта Вячеслава Добрынина Ирина рассказала в беседе с NEWS.ru, что телеведущий Юрий Николаев боялся больниц.

«Во-первых, он курит. Он говорил: «Я хоть к своим ложусь, они мне делают какие-то снисхождения по поводу курева, но в больницу не лягу». Так он все время проверялся», — поделилась вдова музыканта.

Добрынина рассказала, что разговаривала с Николаевым до 1 ноября. Как отметила женщина, тогда ходили слухи, что телеведущий сломал ногу после падения. Артист опроверг это в личном разговоре. Как оказалось, знаменитость упал и ушибся.

«Но он же ходил, все нормально было. Видимо, болезнь все равно взяла свое. Не то чтобы он жаловался (на проблемы со здоровьем). Но он говорил: «Мои врачи звонят, хотят в больницу положить. Думают, делать операцию или не делать», — рассказала Добрынина.

Николаева не стало 4 ноября после экстренной госпитализации. В последние годы телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее в Москве завершилось прощание с телеведущим Юрием Николаевым.