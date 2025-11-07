На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ваня Дмитриенко захотел спеть песню Shaman на «Интервидении»

Певец Дмитриенко заявил, что выступил бы с песней Shaman на «Интервидении»
true
true
true
close
SimpleWine

Певец Ваня Дмитриенко ответил, какую песню представил бы на «Интервидении». Его слова передает POPCAKE.

По словам Дмитриенко, он бы спел любую песню Shaman, если бы ему предоставилась возможность спеть на «Интервидении».

Конкурс «Интервидение'25» прошел 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин.

Победу в соревновании одержал вьетнамский певец Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

В октябре портал «Страсти» заявил, что певица Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году.

Ранее протеже Киркорова призвали перестать «кукарекать» в бессмысленных песнях.

