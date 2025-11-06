У Ларисы Долиной нашли многомиллионную недвижимость в Латвии

У народной артистки Россиии Ларисы Долиной нашли многомиллионную недвижимость в Латвии. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, в Латвии у Долиной есть две квартиры — двух- и четырехкомнатная. Они оцениваются примерно в 96 млн рублей. Кроме того, певица, утверждает издание, владеет двумя большими участками земли в стране.

Исследование доходов певицы также показало, что ее основной доход приносят ИП и концерты, однако она также преподает в МГИКе и возглавляет «Музыкальную академию Ларисы Долиной».

Гонорар Долиной в 2025 году вырос с 1,5-2 млн рублей за выступление до 4,5 млн рублей, добавляет «Звездач».

30 октября Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Долиной.

В сентябре суд подтвердил, что Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Недавно артистка продала свою 5-комнатную квартиру в Хамовниках за 100 млн рублей.

Ранее покупательница жилья Долиной обжаловала передачу квартиры певице.