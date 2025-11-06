На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Ларисы Долиной нашли многомиллионную недвижимость в Латвии

«Звездач»: певица Долина владеет двумя квартирами в Латвии
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У народной артистки Россиии Ларисы Долиной нашли многомиллионную недвижимость в Латвии. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, в Латвии у Долиной есть две квартиры — двух- и четырехкомнатная. Они оцениваются примерно в 96 млн рублей. Кроме того, певица, утверждает издание, владеет двумя большими участками земли в стране.

Исследование доходов певицы также показало, что ее основной доход приносят ИП и концерты, однако она также преподает в МГИКе и возглавляет «Музыкальную академию Ларисы Долиной».

Гонорар Долиной в 2025 году вырос с 1,5-2 млн рублей за выступление до 4,5 млн рублей, добавляет «Звездач».

30 октября Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Долиной.

В сентябре суд подтвердил, что Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Недавно артистка продала свою 5-комнатную квартиру в Хамовниках за 100 млн рублей.

Ранее покупательница жилья Долиной обжаловала передачу квартиры певице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами