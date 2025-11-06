На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Президент РФ Путин поздравил Аллу Сурикову с юбилеем
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Аллу Сурикову с днем рождения. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

6 ноября Суриковой исполнилось 85 лет. Путин заявил, что судьба Суриковой – это кино. Он отметил талант артистки, назвав ее замечательным режиссером, сценаристом и продюсером.

«(Вы) по праву входите в число выдающихся деятелей российской культуры, чьи произведения, отличающиеся тонким юмором и увлекательным сюжетом, пользуются любовью и признанием зрителей», — поделился президент.

Путин пожелал Суриковой здоровья и всего самого доброго.

В честь дня артистки телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проводит марафон картин Суриковой. В эфире зрители могут увидеть комедию «Суета сует», фильм «Искренне ваш…», ромком «Будьте моим мужем», а также серию документального проекта «Мосфильм. Золотой век» — «Мосфильм Женский», посвященного в том числе и творчеству Аллы Суриковой.

В 21:00 канал покажет вестерн Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Известно, что несколько лет никто из режиссеров не решался брать в работу сценарий фильма из-за сложности реализации. Решилась на это только Алла Сурикова.

Ранее Садальский опубликовал фото с известным певцом после слухов о его кончине.

