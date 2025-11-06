Садальский опубликовал фото с известным певцом после слухов о его кончине

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале опроверг слухи о кончине певца Сергея Крылова.

Садальский объяснил, что Крылов, которого называли «самым толстым певцом», резко исчез с российской сцены в начале 2000-х. От журналистов актер узнал, что музыканта якобы не стало в Америке. На днях артист встретился с исполнителем хита «Девочка моя» во время перелета. Садальский поделился совместным фото с ним.

«Когда в аэропорту Уфы увидел полного господина, подумал: боже, как похож на Крылова, в самолете спросил стюардессу: у вас же есть списки пассажиров, как фамилия соседа? «Мы не имеем права говорить, информация секретная, но вам скажу… Крылов». Какая же радость, жив курилка!», — рассказал актер.

Сергей Крылов начал музыкальную карьеру в 1987 году, выпустив сольный альбом «Иллюзия жизни». Он сотрудничал с Валерием Леонтьевым, Александром Добронравовым. Певец участвовал в телешоу «Последний герой» и «Ты — суперстар!».

