Джигурда рассказал о надежде на дружбу с Волочковой после встречи в одном рехабе

Джигурда заявил, что может вновь подружиться с Волочковой в звездном рехабе
volochkova_art/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер, шоумен Никита Джигурда и его экс-подруга, балерина Анастасия Волочкова встретились на одном проекте в звездном шоу про рехаб. После недавнего конфликта звезды не общались, однако, как признался шоумен в беседе с Общественной Службой Новостей, он сильно скучал и теперь рассчитывает на возобновление дружеских отношений.

Джигурда заявил, что готов простить все обиды, подчеркнув, что это не он ушел, «громко хлопнув дверью». По его словам, после ссоры с балериной он пытался помириться с ней, но пока успеха в этом не добился.

«Сегодня мы в одном проекте, общаемся преимущественно на съемочной площадке, а вне съемок каждый занят своими делами. Пока не могу рассказывать некоторые детали, но есть надежда, что скоро вы все снова увидите нас вместе», — заявил актер, добавив, что скучал по Волочковой, поэтому сегодня рассчитывает, что сможет возродить дружбу с ней.

Напомним, в январе 2024 года в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны. Позже она подала заявление в СК России на человека, слившего скандальное видео. Артистка подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник. После публикации неприличного видео звезды перестали общаться.

Позднее шоумен покаялся перед балериной и предложил снова дружить. Он объяснил свое поведение тем, что предпочитает черный пиар, а Волочкова просто не понимает «нюансы шоу-бизнеса».

Ранее в России призвали собрать деньги на нарколога для Волочковой.

