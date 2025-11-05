Стало известно о госпитализации Кашпировского в Москве

«МК»: в Москве госпитализировали Кашпировского после потери сознания в аэропорту

В Москве госпитализировали психотерапевта Анатолия Кашпировского. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 86-летнему телеведущему стало плохо в одном из столичных аэропортов, откуда он собирался вылететь в Стамбул. Психотерапевт планировал через Турцию попасть в Польшу, однако на стойке регистрации он внезапно потерял сознание, следует из материала.

Журналисты отметили, что Кашпировского госпитализировали в больницу на юго-западе Москвы. По информации авторов материала, врачи заподозрили у телеведущего микроинсульт. Сейчас они проводят обследование пациента.

В октябре Telegram-канал Baza сообщил, что Кашпировскому стало плохо на фоне развития онкологического заболевания, которое он пытался лечить своими методами. По данным канала, психотерапевт долгое время страдал от болей в брюшной полости, но отказывался обращаться к врачам за помощью и лечился сам.

