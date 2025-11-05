На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о госпитализации Кашпировского в Москве

«МК»: в Москве госпитализировали Кашпировского после потери сознания в аэропорту
true
true
true
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве госпитализировали психотерапевта Анатолия Кашпировского. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 86-летнему телеведущему стало плохо в одном из столичных аэропортов, откуда он собирался вылететь в Стамбул. Психотерапевт планировал через Турцию попасть в Польшу, однако на стойке регистрации он внезапно потерял сознание, следует из материала.

Журналисты отметили, что Кашпировского госпитализировали в больницу на юго-западе Москвы. По информации авторов материала, врачи заподозрили у телеведущего микроинсульт. Сейчас они проводят обследование пациента.

В октябре Telegram-канал Baza сообщил, что Кашпировскому стало плохо на фоне развития онкологического заболевания, которое он пытался лечить своими методами. По данным канала, психотерапевт долгое время страдал от болей в брюшной полости, но отказывался обращаться к врачам за помощью и лечился сам.

Ранее в РАН охарактеризовали методы Кашпировского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами