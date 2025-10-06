СМИ сообщили, что Кашпировский занимался самолечением

Психотерапевту Анатолию Кашпировскому стало плохо на фоне развития онкологического заболевания, которое он пытался лечить своими методами. Это утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По данным канала, он долгое время страдал от болей в брюшной полости, но отказывался обращаться к врачам за помощью и лечился сам. Недавно ему резко стало плохо и пришлось срочно ехать в больницу.

В результате диагностики врачи выяснили, что 86-летний психотерапевт сильно запустил онкологическое заболевание — в брюшной полости у него обнаружили много пораженных участков. В данный момент врачи приступили к лучевой терапии, утверждает Baza.

При этом Telegram-канал Mash сообщил, что Кашпировский здоров и сам опроверг свою госпитализацию.

Как пишет канал, в конце лета у него родился ребенок, и в данный момент он проводит время с ним.

Ранее в РАН охарактеризовали методы Кашпировского.