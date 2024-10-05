В РАН охарактеризовали методы Кашпировского

Методы Анатолия Кашпировского являются абсолютной лженаукой, и такая оценка не допускает двух мнений или толкований. Об этом РИА Новости заявили в Российской академии наук (РАН).

«Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — заявили в РАН.

В начале сентября сообщалось, что прославившийся в 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около 6 млн рублей.

До этого Анатолий Кашпировский потребовал $15 тыс. (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») с ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской.

Гипнотизер хочет, чтобы 77-летняя Черниговская публично извинилась и опровергла свои слова о том, что в работе экстрасенса нет ничего научного.

Ранее православные «Сорок сороков» объявили войну Кашпировскому.