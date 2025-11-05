На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Запах жженой резины»: самолет с лидером ДДТ экстренно приземлился в Белграде

Самолет с Шевчуком на борту совершил вынужденную посадку в Белграде
Telegram-канал «Бумага: всё о Петербурге»

Самолет, следовавший рейсом TK-405 по маршруту Стамбул — Петербург, экстренно приземлился в Белграде. Об этом сообщает издание «Бумага» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Telegram-канале со ссылкой на читательницу.

Согласно данным FlightRadar24, самолет вылетел из Стамбула в 02:11 по петербургскому времени и приземлился в Белграде в 04:04. Во время полета пассажиры «услышали громкий шум и почувствовали запах жженой резины». Экипаж объявил о вынужденной посадке.

Официальная причина посадки не была озвучена, но, как предположила собеседница петербургского СМИ, это могло быть связано с техническими неполадками. В бизнес-классе, подчеркивается в публикации, находился фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук. Музыкант вышел к пассажирам эконом-класса и пошутил, что не имеет отношения к произошедшему. Он рассказал, что возвращается из Лондона, где недавно выступил с концертом.

Как известно, на прошедшем концерте в Великобритании Юрий Шевчук выразил поддержку коллективу из Санкт-Петербурга «Стоптайм». Один из зрителей — автор YouTube-канала «Боб Ездил Туда» — поделился видеозаписью выступления, на которой Шевчук посвятил песню «Ты не один» участникам группы. Музыкантов задержали 15 октября за исполнение песен иноагентов на улицах.

