Анатолия Меньщикова похоронили рядом с Ириной Мирошниченко

Гроб с телом заслуженного артиста России Анатолия Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище после прощания в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает ТАСС.

Меньщикова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища — так называемой аллее актеров. Рядом находятся могилы народного артиста РСФСР Валерия Ускова и народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

Церемония прощания с актером проходила 3 ноября в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

«Дядя Толя, нам будет очень вас не хватать. Вы были настоящим человеком театра, тут вас все очень любили. На таких людях держится театр: соль своей жизни они проживают в нем и незаметно его укрепляют», — сказал главный режиссер театра Анатолий Шульев.

В Театре Вахтангова актер прослужил почти 50 лет и исполнил более 100 ролей в спектаклях Петра Фоменко, Римаса Туминаса, Юрия Любимова и других.

В последний раз Меньщиков вышел на сцену Театра имени Вахтангова 19 мая 2025 года в спектакле «Улыбнись нам, Господи».

Актер умер 30 октября на 76-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

