На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Анатолия Меньщикова похоронили рядом с Ириной Мирошниченко

Актера Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Гроб с телом заслуженного артиста России Анатолия Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище после прощания в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает ТАСС.

Меньщикова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища — так называемой аллее актеров. Рядом находятся могилы народного артиста РСФСР Валерия Ускова и народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

Церемония прощания с актером проходила 3 ноября в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

«Дядя Толя, нам будет очень вас не хватать. Вы были настоящим человеком театра, тут вас все очень любили. На таких людях держится театр: соль своей жизни они проживают в нем и незаметно его укрепляют», — сказал главный режиссер театра Анатолий Шульев.

В Театре Вахтангова актер прослужил почти 50 лет и исполнил более 100 ролей в спектаклях Петра Фоменко, Римаса Туминаса, Юрия Любимова и других.

В последний раз Меньщиков вышел на сцену Театра имени Вахтангова 19 мая 2025 года в спектакле «Улыбнись нам, Господи».

Актер умер 30 октября на 76-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ранее скончался солист Мариинского театра Сергей Алексашкин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами