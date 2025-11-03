На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Игру престолов» запрещают на Украине из-за участия российского актера

РИА: сериал «Игра престолов» запрещен на Украине из-за участия Колокольникова
close
HBO

Украинские стриминговые платформы массово удаляют фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал «Общественное».

Telegram-канал «Политика страны» отмечает, что среди удаленных проектов оказались четвертый сезон «Игры престолов», где Колокольников исполнил роль одичалого Стира, третий сезон «Белого лотоса», а также фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.

Принятое решение основывается на постановлении Министерства культуры Украины от 21 августа 2025 года, согласно которому Колокольников включен в список культурных деятелей, чья деятельность ограничена в соответствии с законом «О кинематографии».

Служба безопасности Украины заявила тогда, что актер не выразил осуждения по поводу «вторжения России в Украину», продолжив свою работу в РФ. Из-за этого его деятельность была классифицирована как угроза национальной безопасности Украины.

Список минкультуры Украины был создан в 2015 году. С тех пор в него включили более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику России в отношении Украины. В числе внесенных в реестр — Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович.

Ранее глава ФПБК Бородин призвал признать Артемия Троицкого (признан в РФ иностранным агентом) террористом в России.

