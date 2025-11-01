На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве прощаются с Романом Поповым

Семья пустит на отпевание актера Попова только самых близких
Владимир Гердо/ТАСС

Прощание с актером Романом Поповым, сыгравшим Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», проходит в Москве в ЦКБ № 1 управления делами Президента РФ (Центральная клиническая больница). Об этом сообщает «СтарХит».

Траурная церемония продлится до 13:00, после чего состоится отпевание. Туда семья пустит только самых близких, журналистов попросили воздержаться от посещения.

На прощании присутствуют друзья и коллеги Попова, а также мама Светлана Эдуардовна, жена Юлия, сын Федор, дочери Елизавета и Марта.

Мама артиста сказала, что гордится сыном.

«Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной, он будет ангелом хранителем для своих детей», — цитирует женщину Super.

28 октября сообщалось, что Попова, много лет боровшегося с онкологическим заболеванием, не стало в возрасте 40 лет. Ему диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию.

В 2025 году у артиста случился рецидив болезни, он ослеп. «Газета.Ru» рассказала о карьере и личной жизни одного из самых позитивных артистов российского телевидения.

Ранее сообщалось, что Романа Попова после прощания кремируют.

