У отца Егора Крида нашли долг за загрязненную орехами канализацию

Mash: отец певца Крида задолжал 40 тысяч рублей пензенскому водоканалу
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

У отца певца Егора Крида Николая Булаткина нашли долг перед пензенским водоканалом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, городской водоканал подал иск в арбитражный суд к предпринимателю Булаткина из-за того, что компания-производитель ореховой пасты и орехов «Унитрон пром» загрязняет центральную систему водоотведения.

Суд постановил взыскать с Булаткина-старшего 40 тысяч рублей. До этого с него уже взыскивали более 550 тысяч долга за воду в 2024–2025 годах.

Накануне сообщалось, что судебные приставы разыскивают Илью Дорна — брата известного украинского исполнителя Ивана Дорна — из-за накопившейся задолженности за жилищно‑коммунальные услуги. Свыше года Илья не платит за аренду квартиры в городе Бирске в Башкирии. Его долг за жилье составляет 74 тысячи 300 рублей.

Ранее сообщалось, что комик Идрак Мирзализаде, потерявший право приезжать в Россию, задолжал Федеральной налоговой службе страны.

