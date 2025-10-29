Потерявший право приезжать в Россию комик задолжал ФНС

У комика Мирзализаде нашли долг в 84 тысячи рублей за закрытие бизнеса

Комик Идрак Мирзализаде, потерявший право приезжать в Россию, задолжал Федеральной налоговой службе страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ФНС требует с артиста 84 тысячи рублей за закрытие его бизнеса. В эту сумму входят ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени.

До этого стендап-комику закрыли ИП за долг в 13 тысяч рублей.

В августе 2021 года Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о якобы нечистоплотных русских квартиросъемщиках. МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

В марте 2022 года комик попытался оспорить запрет на въезд в Россию, однако московский суд отклонил его иск. Но ему сократили срок до 14 лет.

В январе 2024 года Мирзализаде раскрывал трудности эмиграции. Юморист сетовал, что за границей ему необходимо постоянно трудиться, чтобы иметь деньги на проживание и еду.

