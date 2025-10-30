На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гоблин рассказал о стыде из-за дискриминации в объявлениях россиян

Пучков заявил, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях о сдаче квартир
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил в эфире радио Sputnik, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях.

По словам Гоблина, он негативно воспринимает объявления о сдаче жилья, в которых арендодатели указывают предпочтения по национальности или вероисповеданию потенциальных съемщиков.

«Это та же самая дискриминация — «только для мусульман». Что еще у тебя «только для мусульман?» <...> Настолько бестолково это все. За людей стыдно становится», — сказал блогер.

Пучков отметил, что владелец квартиры вправе отказать потенциальному жильцу, если во время личной встречи сочтет его неадекватным.

«Если ты немытый, нестриженый, у тебя три серьги в носу, пять в ухе, синие волосы и безумный взгляд, ну, наверно, тебя, наркомана, сюда не пустят», — заявил Гоблин.

В августе Останкинский районный суд Москвы запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи из-за разжигания ненависти. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин), который озвучивал картину, заявил «Газете.Ru», что фраза является прямым переводом оригинала, и отметил, что в других фильмах также может присутствовать ненависть и к другим народам.

Ранее Гоблин призвал вернуть советскую школьную программу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами