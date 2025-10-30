Гоблин рассказал о стыде из-за дискриминации в объявлениях россиян

Пучков заявил, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях о сдаче квартир

Российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил в эфире радио Sputnik, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях.

По словам Гоблина, он негативно воспринимает объявления о сдаче жилья, в которых арендодатели указывают предпочтения по национальности или вероисповеданию потенциальных съемщиков.

«Это та же самая дискриминация — «только для мусульман». Что еще у тебя «только для мусульман?» <...> Настолько бестолково это все. За людей стыдно становится», — сказал блогер.

Пучков отметил, что владелец квартиры вправе отказать потенциальному жильцу, если во время личной встречи сочтет его неадекватным.

«Если ты немытый, нестриженый, у тебя три серьги в носу, пять в ухе, синие волосы и безумный взгляд, ну, наверно, тебя, наркомана, сюда не пустят», — заявил Гоблин.

В августе Останкинский районный суд Москвы запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи из-за разжигания ненависти. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин), который озвучивал картину, заявил «Газете.Ru», что фраза является прямым переводом оригинала, и отметил, что в других фильмах также может присутствовать ненависть и к другим народам.

Ранее Гоблин призвал вернуть советскую школьную программу.