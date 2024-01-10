Уехавший из России комик пожаловался на трудности эмиграции

Комик Идрак Мирзализаде рассказал в шоу «Авторитет мысли», что ему приходится постоянно работать после эмиграции.

Мирзализаде объяснил, что ему необходимо постоянно трудиться, чтобы иметь деньги на проживание и еду. Ему особенно сложно, когда его стендап-концерты оказываются невостребованными. По его словам, в Москве он мог себе позволить работать менее интенсивно.

«Ты такой: «Так, все, надо пойти учиться на плотника, не знаю, на программиста, быстро, срочно», — рассказал артист.

В августе 2021 года Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о русских квартиросъемщиках. МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

В марте 2022 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Мирзализаде к министерству внутренних дел. МВД сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет.

Идрак Мирзализаде принимал участие в проектах «Открытый микрофон», «Пусть Говорят», «Вечерний Ургант», «Stand Up на ТНТ». Он также вел YouTube-шоу «Порараз Бирацца» вместе с Алексеем Квашонкиным, Александром Долгополовым и Гариком Оганисяном.

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