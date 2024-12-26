В России лишили бизнеса комика, шутившего о русских квартиросъемщиках

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла ИП стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной, как утверждает канал, стали долги бизнеса юмориста. Также у Мирзализаде арестовали счета в трех российских банках.

В августе 2021 года Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о русских квартиросъемщиках. МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

В марте 2022 года комик попытался оспорить запрет на въезд в Россию, однако московский суд отклонил его иск. Но ему сократили срок до 14 лет.

В январе 2024 года Мирзализаде раскрывал трудности эмиграции. Юморист сетовал, что за границей ему необходимо постоянно трудиться, чтобы иметь деньги на проживание и еду.

Идрак Мирзализаде принимал участие в проектах «Открытый микрофон», «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Stand Up на ТНТ». Он также вел YouTube-шоу «Порараз Бирацца» вместе с Алексеем Квашонкиным, Александром Долгополовым и Гариком Оганисяном.

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