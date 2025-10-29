На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где пройдут похороны звезды «Полицейского с Рублевки» Попова

Шоумен Григорян: звезду «Полицейского с Рублевки» Попова похоронят в Москве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Похороны российского актера Романа Попова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет, пройдут в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на друга артиста, шоумена Оганеса Григоряна.

Дата траурной церемонии пока остается неизвестной.

28 октября концертный директор Романа Попова Илья Новиков сообщил о смерти актера. СМИ писали, что артист долго боролся с тяжелым заболеванием. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина ушел из жизни из-за рецидива рака мозга.

Врачи диагностировали у Попова астроцитому третьей степени еще в 2018 году. После этого актер перенес тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила. Однако в июне текущего года он рассказал, что рак вернулся в более агрессивной форме. Из-за прогрессирующей болезни артист частично потерял зрение.

За свою карьеру Роман Попов успел принять участие в съемках почти 40 фильмов. Среди них — «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Широкую известность актер получил благодаря роли следователя Игоря Мухича в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».

Ранее продюсер рассказала о последних месяцах жизни Попова.

