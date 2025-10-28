На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсер Akmal' назвал реальную причину отмены концертов певца в Казахстане

Алексей Майшев/РИА Новости

Концерты певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) в Казахстане были отменены из-за технических проблем в ряде городов. Об этом в комментарии РИА Новости заявила продюсер музыканта Анастасия Галкина.

«В Павлодаре прекращена подача водоснабжения, в Усть-Каменогорске в связи с пожарной безопасностью, в Костанае — электроэнергия. Переживаем за людей, они полгода ждали этих концертов», — сказала представитель артиста.

При этом, по данным SHOT, тур Akmal' в Казахстане пришлось отменить из-за инцидента на концерте в местном городе Петропавловске, поскольку казахстанские фанаты стали обвинять мужчину в разжигании ненависти.

На концерте в Петропавловске Ходжаниязов принял подарок от зрительницы, но отказался брать желто-голубой пакет, в котором он лежал. После этого некоторые пользователи интернета обвинили артиста в неуважении к цветам государственного флага Казахстана и призвали отменить его последующие концерты в стране.

Сам певец отверг обвинения в том, что он оскорбил флаг республики. В своих соцсетях певец заявил, что никогда не говорил плохо про эту страну и напомнил, что в Казахстане живут его родственники. Akmal' назвал сложившуюся ситуацию провокацией.

Известно, что Akmal' является открытым сторонником России. На одном из недавних концертов он записал видеопривет для мужа своей поклонницы, который сейчас находится в зоне СВО.

Ранее сотни людей вышли на акцию протеста в Лейпциге против солиста Rammstein.

