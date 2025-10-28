Друг Романа Попова рассказал о быстром развитии рака у актера

Рецидив рака мозга, который обнаружили у актера Романа Попова, развивался очень быстро. Об этом газете «Известия» сообщил друг артиста, резидент Comedy Club Оганес Григорян.

Актер уточнил, что рецидив обнаружили в мае 2025 года. Впервые Попов перенес заболевание в 2018 году, после чего его удалось вывести в ремиссию.

«Болезнь вернулась, очень быстро прогрессировала, и очень быстро все закончилось», — сказал Григорян.

28 октября концертный директор Попова Илья Новиков сообщил, что актера не стало. Артисту было 40 лет. По данным Telegram-канала Mash, последние дни Попов провел в коме в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

Ранее появилось последнее обращение звезды «Полицейского с Рублевки» к поклонникам.