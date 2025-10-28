На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Друг Романа Попова рассказал о быстром развитии рака у актера

Актер Григорян: рецидив рака у Попова развивался очень быстро
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рецидив рака мозга, который обнаружили у актера Романа Попова, развивался очень быстро. Об этом газете «Известия» сообщил друг артиста, резидент Comedy Club Оганес Григорян.

Актер уточнил, что рецидив обнаружили в мае 2025 года. Впервые Попов перенес заболевание в 2018 году, после чего его удалось вывести в ремиссию.

«Болезнь вернулась, очень быстро прогрессировала, и очень быстро все закончилось», — сказал Григорян.

28 октября концертный директор Попова Илья Новиков сообщил, что актера не стало. Артисту было 40 лет. По данным Telegram-канала Mash, последние дни Попов провел в коме в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

Ранее появилось последнее обращение звезды «Полицейского с Рублевки» к поклонникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами