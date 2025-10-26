На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бузову снова взломали в соцсетях

Певица Ольга Бузова сообщила о повторном взломе аккаунта
МУЗ ТВ

Певица Ольга Бузова сообщила в Telegram-канале, что ее вновь взломали в социальных сетях.

«Меня опять взломали», — заявила артистка.

21 октября Бузова сообщила, что злоумышленники взломали ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Артистка была намерена обратиться в полицию, чтобы написать заявление на мошенников. По словам певицы, аферисты сменили все телефоны и почты у аккаунта.

На данный момент в Instagram Бузовой публикуются розыгрыши и раздачи мошеннического содержания. Артистка уверила, что этого не делает. Она призвала поклонников не переводить деньги злоумышленникам и не переходить по ссылкам в шапке профиля.

Бузова призналась, что расплакалась из-за взлома. Ее поддержали поклонники и мать.

15 октября певица Наталья Штурм рассказала, что мошенники обманули ее через Telegram. По словам артистки, теперь ее доверие к мессенджеру подорвано. Она была уверена, что через него никто ничего не взламывает. Сообщение было написано с аккаунта председателя ЖСК. Он якобы проводил электронную перепись жителей дома. В итоге мошенники взломали аккаунт звезды на «Госуслугах».

Ранее Лолита стала жертвой мошенников.

