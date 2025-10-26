На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жалобу рэпера Влади оставили без движения

Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади на отказ в снятии статуса иноагента
Владимир Песня/РИА Новости

Суд оставил без движения жалобу рэпера Владислава Лешкевича, известного под псевдонимом Влади, на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

«Вынесено определение об оставлении жалобы (представления) без движения», — говорится в документах.

Причина подобного решения не уточняется.

Минюст России внес Влади в список физических лиц — «иностранных агентов» 24 января 2025 года. Решение было принято на основании того, что он «активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях» и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

24 апреля Лешкевич обжаловал статус иностранного агента. 24 июня суд вынес решение об отказе в исключении рэпера из реестра.

Ранее рэперу Влади отказали в снятии статуса иноагента из-за последнего альбома «Касты».

