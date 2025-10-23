Шаман спросил фанатов о запрещенных веществах

Ura.ru: Шаман спросил у поклонников, употребляют ли они мефедрон

Российский певец Шаман (Ярослав Дронов) спросил у фанатов в торговом центре, употребляют ли они запрещенное вещество мефедрон. Видео публикует Ura.ru в Telegram-канале.

На кадрах зафиксирован диалог между школьниками и исполнителем.

— Мефедрон не употребляете?

— Нет. Тоже хотели?

— А у вас есть?

— Нет.

— Молодцы, не надо!

28 августа Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженных артистов РФ Ярослава Дронова, Дениса Майданова и других.

Позже журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в интервью «Москве 24», что плохо относится к внесению Шамана и Газманова в этот перечень. Собчак назвала песни этих исполнителей «вкусовщиной». Она считает, что дети должны изучать музыку, которая проверена временем.

