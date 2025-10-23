Шаман спросил фанатов о запрещенных веществах

Российский певец Шаман (Ярослав Дронов) спросил у фанатов в торговом центре, употребляют ли они запрещенное вещество мефедрон. Видео публикует Ura.ru в Telegram-канале.
На кадрах зафиксирован диалог между школьниками и исполнителем.
— Мефедрон не употребляете?
— Нет. Тоже хотели?
— А у вас есть?
— Нет.
— Молодцы, не надо!
28 августа Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженных артистов РФ Ярослава Дронова, Дениса Майданова и других.
Позже журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в интервью «Москве 24», что плохо относится к внесению Шамана и Газманова в этот перечень. Собчак назвала песни этих исполнителей «вкусовщиной». Она считает, что дети должны изучать музыку, которая проверена временем.
