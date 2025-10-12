Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами»

Певец Прохор Шаляпин в Telegram-канале ответил на обвинения в использовании фильтров для изменения внешности.

Автор Telegram-канала «Звездец какой-то» опубликовал снимок с Шаляпиным. Он заявил, что артист «упал в тот же чан с фильтрами, что и Екатерина Андреева». Сам певец это опроверг.

«Это не «чан с фильтрами» — их тут нет вообще ни одного — это просто само фото 2007 года», — заявил исполнитель.

11 сентября Прохор Шаляпин признался, что в ближайшее время планирует обратиться к пластическому хирургу. Он решился на пластику из-за возрастных изменений.

В одном из недавних интервью Шаляпин подчеркивал, что уже не раз делал пластику и никогда этого не скрывал, показывая всем своим поклонникам, на какие процедуры и операции решился. По словам музыканта, это нормальное желание любого артиста — стремиться сохранить свой «товарный вид».

В августе Прохор Шаляпин сообщил, что выпустит свою первую книгу. Дебютная книга исполнителя называется «Главное — не уработаться».

