Ксения Собчак заявила, что дети не должны слушать Shaman в школах

Телеведущая Ксения Собчак выступила против Shaman и Газманова в школьной программе
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в интервью «Москве 24», что плохо относится к внесению творчества певцов Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и Олега Газманова в школьную программу.

Собчак назвала песни этих исполнителей «вкусовщиной». Она считает, что дети должны изучать музыку, которая проверена временем.

«У нас много прекрасной музыки, которая уже проверена временем. И я совершенно не против ее слушать. И мы ее слушаем сами дома иногда, по праздникам. Старые песни, военные песни. Почему нет? Но современная музыка вызывает вопросы. Я против такого осовременивания. И я против того, чтобы тащить детей в какую-то современную повестку. Будь то политическая, будь то культурологическая повестка. Мне кажется, они вырастут и сами разберутся», — заявила телеведущая.

28 августа Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженных артистов РФ Ярослава Дронова, Дениса Майданова и других.

Ранее Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами».

