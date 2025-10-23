На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это сближает»: Киркоров заступился за необычных танцоров Булановой

Киркоров заступился за простоту и искренность необычных танцоров Булановой
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Танцоры певицы Татьяны Булановой, привлекшие внимание россиян своей необычной незамысловатой техникой, на самом деле сближают артистку с аудиторией, так как показывают простоту и близость к народу. Об этом НСН заявил народный артист России Филипп Киркоров, подчеркнув, что это хороший и правильный ход.

«Нашей публике хочется хорошей, настоящей музыки, живого присутствия на сцене. Ребята-танцоры у Тани Булановой – это как парень «из соседнего двора», «из соседней двери»… Люди приходят на концерт и понимают, что так же могут танцевать, это сближает с артистом», — объяснил Киркоров своё мнение.

Он также напомнил, что сегодня в России начали пользоваться огромным успехом русские народные танцы и песни, на фоне чего завирусились и получили вторую волну популярности композиции певицы Надежды Кадышевой. Это, по мнению Киркорова, объясняется тем, что у людей есть запрос на искренность, которой стало мало на фоне распространения искусственного, высчитанного контента.

«А это настоящее и живое, темперамент», — подчеркнул артист.

До этого Алла Пугачёва посоветовала Булановой сохранить её «энергосберегающий» танцевальный коллектив, недавно завирусившийся в соцсетях. Буланова на это ответила, что и не собиралась убирать артистов, так как гастрольный график забился ещё год назад и времени на эту шумиху у неё нет. До этого ходили слухи, что она якобы уволила главного танцора Дмитрия Берегуля, однако позднее сама певица назвала это инсинуациями, подчеркнув, что по-прежнему сотрудничает с артистом.

Ранее Киркоров сравнил себя с Железным Дровосеком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами