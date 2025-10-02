Жена Боярского рассказала об актерской карьере дочери: «Долго отговаривали»

Жена Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, призналась в беседе с NEWS.ru, что они с мужем отговаривали дочь от карьеры актрисы.

По словам Луппиан, изначально Елизавета хотела стать журналисткой. Но позже передумала и решила выбрать профессию артистки.

«Мы ее очень долго отговаривали, потому что нестабильная профессия. Но Лиза настояла на своем», — поделилась артистка.

Луппиан считает, что карьера дочери удачно сложилась.

Елизавета Боярская дебютировала в кино в 2001 году в сериале «Агент национальной безопасности». В 2018-м она удостоилась звания заслуженной артистки России. В фильмографии актрисы более 80 работ. Она снялась в таких проектах, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Человек с бульвара Капуцинок», «Zолушка», «Шерлок Холмс», «Манюня», «Великая. Фильм второй», «Петр Первый. Завещание».

Артистка замужем за коллегой Максимом Матвеевым. Супруги официально зарегистрировали отношения в день рождения актера 28 июля 2010 года. Звезда «Триггера» объяснял, что в тот момент совпали их рабочие графики и они смогли расписаться.

Ранее Елизавета Боярская вышла на публику на фоне слухов о третьей беременности.