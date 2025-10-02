Путин оценил возрождение моды на кокошники

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

»«Мне вот говорили, что у нас возрождается такая русская традиция, девочки и девушки на какие-то всякие свои мероприятия или [когда] где-то отдыхают, бары и так далее, приходит в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — сказал российский лидер.

Глава государства также выразил мнение, то таким образом молодежь выражает интерес к национальному костюму и показывает наличие внутренней защиты от попыток оказания влияния на общественное сознание россиян. Путин подчеркнул, что складывающаяся картина говорит о зрелости и прочности российского общества.

2 октября российский лидер принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента была посвящена полицентричному миру, что стало главной темой заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

