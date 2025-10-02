На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил возрождение моды на кокошники

Путин порадовался, что российские девушки начали носить кокошники
true
true
true

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

»«Мне вот говорили, что у нас возрождается такая русская традиция, девочки и девушки на какие-то всякие свои мероприятия или [когда] где-то отдыхают, бары и так далее, приходит в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — сказал российский лидер.

Глава государства также выразил мнение, то таким образом молодежь выражает интерес к национальному костюму и показывает наличие внутренней защиты от попыток оказания влияния на общественное сознание россиян. Путин подчеркнул, что складывающаяся картина говорит о зрелости и прочности российского общества.

2 октября российский лидер принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента была посвящена полицентричному миру, что стало главной темой заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пошутил о дронах в Дании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами