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Бабкина перепела Инстасамку: «За гусли — да»

Певица Надежда Бабкина сделала кавер на хит Инстасамки

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» перепели хит рэперши Инстасамки «За деньги — да». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Ем каравай, когда я хочу. Я не завожусь, но за гусли — да. Мой продюсер говорит, что я звезда. Кстати, кто не знает, мой продюсер — я», — говорится в тексте.

Бабкина спела кавер на песню Инстасамки во время концерта на ВДНХ в Москве. Народная артистка изменила хит рэперши на свой манер. В песне звучат народные мотивы, а в тексте — много отсылок на славянский быт. В номере певица отказывается от денег, предпочитая гусли.

«Это я в бане, здесь я отдыхаю. Люблю дубовый веник и это не скрываю. Все в моем ансамбле за собой не замечают. Видят мой кокошник и повторяют», — спела артистка.

Инстасамка (Дарья Зотеева — настоящее имя) пока не прокомментировала выступление Бабкиной.

«Не скажу в ответ ничего на хейт, потому что это я не знаю, что значит хейт. Мой любимый звук — это гуслей звон. Скучно в поле мне, выхожу с конем», — подпевал Бабкиной ансамбль.

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