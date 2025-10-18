Серябкина рассказала о конкуренции и конфликте с Темниковой в SEREBRO

Певица Серябкина заявила, что ей неинтересно мириться с Темниковой

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала о конфликте и конкуренции с Еленой Темниковой во время совместной работы в коллективе. Воспоминаниями она поделилась в новом выпуске шоу о звездных гороскопах «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео.

По словам Серябкиной, когда в 2014 году Темникова ушла, она заняла место в центре группы вынужденно.

«Я никогда не отвоевывала это место. Но больше некому было», — вспоминает она.

Серябкина признала, что в определенный момент между ней и Темниковой в группе возникла конкуренция. При этом певица заявляет, что ей неинтересно мириться с бывшей коллегой.

«Мы были в одной группе, но у нас не сложились хорошие отношения в момент, когда все росли и развивались — и все. В моменте мне было неприятно, но мне не нужно это прорабатывать», — уверена она.

Артистка добавила, что в последний раз с Темниковой, когда та уходила из группы.

«Она некрасиво поступила и использовала меня для того, чтобы ее цитировали», — говорит Серябкина.

Елена Темникова ушла из проекта SEREBRO, досрочно разорвав контракт в 2014 году и сославшись на проблемы со здоровьем. Позже Темникова и Серябкина обменивались скандальными интервью друг о друге. Сейчас продюсер Максим Фадеев полностью обновил состав SEREBRO.

