Серябкина рассказала, какие мужчины могут претендовать на секс с ней

Серябкина заявила, что находчивые и настойчивые мужчины имеют шанс на близость с певицей
Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина стала новой гостьей шоу о персональных гороскопах звезд «Натальная карта». Выпуск с беседой певицы с ведущими Олесей Иванченко и Дмитрием Лазаревым опубликован на платформе VK Видео.

Выясняя по гороскопу возможные подробности сексуальной жизни Серябкиной, ведущие пришли к выводу, что быстро она к своему телу партнеров не допускает. Певица с этим согласилась, подчеркнув, что сразу дает мужчине понять — надеяться ему не на что.

«Только по своим воле и желанию мужчина находится рядом. Я вообще ничего не говорю сразу, секс вообще не имеется в виду, его априори не будет», — заявила она.

Серябкина отметила, что помочь в достижении близости в случае с ней помогут «находчивость, настойчивость и сила духа».

Накануне Ольга Серябкина улетела с мужем из России. Супруг исполнительницы Георгий Начкебия недавно отпраздновал день рождения.

Ранее Ольга Серябкина рассказала о неизбежном этапе в карьере каждого артиста.

