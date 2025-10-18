СМИ: Аллегрову обвинили в краже песни

Артистку Ирину Аллегрову обвинили в краже текста ее новой песни «Одна». Поэт Сергей Кротиков (под псевдонимом Алквиад) утверждает, что стихи написал он, сообщает Telegram-канал Baza.

Кротиков рассказал каналу, что стихотворение написал еще в 2007 году, а в сеть выложил только в этом году.

«А в августе с удивлением услышал ее на фестивале «Моя волна» в исполнении императрицы отечественной поп-сцены Ирины Аллегровой. Музыка была слегка изменена, а перед выступлением объявили, что автор слов — некий Николай», — говорится в посте.

В октябре состоялся официальный релиз композиции в исполнении Аллегровой, музыку к которой написал Игорь Крутой.

По словам Алквиада, он пытается вести переговоры с лейблом S&P Digital, который выпустил песню в исполнении Аллегровой. Поэт утверждает, что его обращения остаются без ответа.

В начале октября сообщалось, что Аллегрова, которая с 2022 года отказалась от сольных выступлений, готова возвращаться на отечественную сцену для частных мероприятий, но только за внушительный гонорар. СМИ писали, что 45-минутное выступление звезды обойдется заказчику в 15 млн рублей плюс 2 млн рублей в рамках выполнения всех условий технического райдера.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, по какому человеку сильно скучает.