На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Аллегрову обвинили в краже песни

Baza: Аллегрова могла украсть песню у поэта Алквиада
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Артистку Ирину Аллегрову обвинили в краже текста ее новой песни «Одна». Поэт Сергей Кротиков (под псевдонимом Алквиад) утверждает, что стихи написал он, сообщает Telegram-канал Baza.

Кротиков рассказал каналу, что стихотворение написал еще в 2007 году, а в сеть выложил только в этом году.

«А в августе с удивлением услышал ее на фестивале «Моя волна» в исполнении императрицы отечественной поп-сцены Ирины Аллегровой. Музыка была слегка изменена, а перед выступлением объявили, что автор слов — некий Николай», — говорится в посте.

В октябре состоялся официальный релиз композиции в исполнении Аллегровой, музыку к которой написал Игорь Крутой.

По словам Алквиада, он пытается вести переговоры с лейблом S&P Digital, который выпустил песню в исполнении Аллегровой. Поэт утверждает, что его обращения остаются без ответа.

В начале октября сообщалось, что Аллегрова, которая с 2022 года отказалась от сольных выступлений, готова возвращаться на отечественную сцену для частных мероприятий, но только за внушительный гонорар. СМИ писали, что 45-минутное выступление звезды обойдется заказчику в 15 млн рублей плюс 2 млн рублей в рамках выполнения всех условий технического райдера.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, по какому человеку сильно скучает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами