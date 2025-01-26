Фадеев рассказал о запретах в группе SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в группе SEREBRO есть некоторые табу.

По словам Фадеева, участницам коллектива запрещено пить алкоголь, употреблять наркотики и курить сигареты. Продюсер уточнил, что уволит певиц, если те начнут употреблять запрещенные вещества.

Поклонники спросили, есть ли у артисток запрет на роды.

«Как я могу запретить кому-то рожать?» — ответил продюсер.

Женская поп-группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава.

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