Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали

Известная актриса Брижит Бардо госпитализирована с «серьезным заболеванием». Об этом сообщает газета Nice Matin.

По информации журналистов, Бардо уже три недели находится в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидается, что актрису выпишут через несколько дней, однако, как утверждает Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

Несколько недель назад актриса также выпустила книгу BBcédaire, над которой она работала с 2020 по 2025 год.

В мае Бардо призналась, что разочаровалась в президенте Франции Эммануэле Макроне. Она рассказала, что общалась с главой государства в 2018 году в Елисейском дворце, но теперь, по словам актрисы, ей «нечего ему сказать».

