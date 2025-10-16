На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали

Nice Matin: актриса Брижит Бардо госпитализирована с серьезным заболеванием
close
Remy de la Mauviniere/AP

Известная актриса Брижит Бардо госпитализирована с «серьезным заболеванием». Об этом сообщает газета Nice Matin.

По информации журналистов, Бардо уже три недели находится в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидается, что актрису выпишут через несколько дней, однако, как утверждает Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

Несколько недель назад актриса также выпустила книгу BBcédaire, над которой она работала с 2020 по 2025 год.

В мае Бардо призналась, что разочаровалась в президенте Франции Эммануэле Макроне. Она рассказала, что общалась с главой государства в 2018 году в Елисейском дворце, но теперь, по словам актрисы, ей «нечего ему сказать».

Ранее актрисе Кларе Новиковой экстренно потребовалась помощь врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами