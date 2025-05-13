Брижит Бардо разочаровалась в Макроне

Французская актриса Брижит Бардо призналась, что разочаровалась в президенте Франции Эммануэле Макроне. Об этом она поговорила с телеканалом BFM TV.

Бардо общалась с Макроном в 2018 году в Елисейском дворце, но теперь, по словам актрисы, ей «нечего ему сказать». Бардо добавила, что разочарована Макроном не только она.

«И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован», — говорит актриса.

Кроме того, артистка назвала Макрона «вредным» человеком и призналась, что Макрон обещал ей запретить потребление конины во Франции, но не сдержал слово.

При этом Бардо поддержала французского актера Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательствах.

В 2025 году Бардо отпраздновала 90-летие. В общей сложности она снялась в почти 50 фильмах, а в начале 70-х оставила кинокарьеру ради помощи животным.

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