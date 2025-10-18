На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Сухоруков прокомментировал информацию о своей госпитализации

РЕН ТВ: Сухоруков назвал данные о своей госпитализации враньем
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актер Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации и прошедшей операции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артист назвал «великим заразным враньем» информацию СМИ о своем состоянии.

«Еду играть спектакль в Петербург, в ДК «Ленсовета», — сказал он.

До этого Telegram-канал Mash писал, что Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание после полугода носовых кровотечений. По данным источника канала, последние полгода 73-летний артист страдал от систематических кровотечений из носа, ухудшения слуха и общей слабости. Во время комплексного обследования у него обнаружили опухоль в носовой полости и придаточных пазухах, после чего была проведена операция. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.

Накануне СМИ сообщали, что телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. По данным Mash, у нее обострились послеродовые проблемы. Журналисты добавили, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина находится в командировке по работе.

Ранее госпитализировали французскую актрису Брижит Бардо.

