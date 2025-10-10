87-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в Москве

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник из-за жалоб на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, народная артистка находится в больнице в состоянии средней тяжести. 87-летнюю знаменитость поместили в клинику, поскольку она пожаловалась на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Также, отмечает Mash, Федосеева-Шукшина испытывает проблемы с передвижением и жалуется на боли в спине. У нее могут быть еще и проблемы с памятью: как заявляют источники, из-за провалов в памяти актриса часто забывает о необходимости использовать ходунки, что создает риск падений при ходьбе.

В сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как готовится к собственной кончине. Она рассказывала, что уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.

Она также подтверждала, что испытывает проблемы с ногами и коленями.

