Певица Бьянка отменила концерт в Кургане

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отменила концерт в Кургане.

По словам Бьянки, что концерт, который должен был пройти 17 октября, не состоится по вине организаторов, которые не выполнили условия договора.

«Это нечестно по отношению к вам, моим поклонникам, и мне очень жаль! Мы очень хотели спеть все наши хиты вместе с вами! Обещаю, мы обязательно найдем возможность увидеться! Спасибо за вашу любовь и понимание!» — заявила артистка.

В апреле Бьянка планировала выступить с концертом в Луганске, однако мероприятие пришлось перенести в связи с временным запретом на массовые мероприятия в ЛНР.

25 августа руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что в России следует запретить песни певицы Бьянки. Он заявил, что ФПБК обратится в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило творчество певицы и, при необходимости, поспособствовало привлечению ее к ответственности.

Ранее в России предложили запретить группу «Воровайки» из-за песни «Хоп, мусорок».