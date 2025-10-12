На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончалась художественный руководитель Центрального Дома работников искусств

Умерла худрук Центрального Дома работников искусств Энгилиса Погорелова
Центральный Дом работников искусств

Умерла художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова. Ей был 91 год, сообщается на официальном сайте учреждения.

«В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) невосполнимая утрата. 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой», — сказано в сообщении.

Погорелова проработала в ЦДРИ 60 лет, начинала с должности заведующей секцией по работе с творческой молодежью. После Энгилиса Георгиевна стала директором-художественным руководителем. В 2015 году ее назначили председателем правления Дома.

Накануне сообщалось о смерти 46-летнего актера Дениса Семенова. Причиной стал рак печени.

В конце апреля на 65-м году жизни после длительной борьбы с болезнью умерла советская и эстонская актриса кино и театра, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). После операции на колене прошлой осенью ее состояние стало ухудшаться. Это не был рак, но несколько проблем совпали одновременно.

Ранее в Мюнхене скончался композитор Родион Щедрин.

