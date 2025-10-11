Актер из сериалов «Шеф» и «Невский» умер в 46 лет

Актер Денис Семенов умер в 46 лет от рака печени

Российский актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни из-за рака печени. Об этом сообщила ТАСС его коллега Марина Серегина.

Актриса уточнила, что Семенов умер накануне. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — цитирует aif.ru супругу артиста Юлию.

Семенов родился 27 апреля 1979 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году, а с 2008-го работал в Театре драматических импровизаций. С 2022 года актер появлялся в сериалах «Шеф. Призраки прошлого», «Следопыт», «Невский. Близкий враг», «Дом с ментами-2» и «Филин-3».

В конце апреля на 65-м году жизни после длительной борьбы с болезнью умерла советская и эстонская актриса кино и театра, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). После операции на колене прошлой осенью ее состояние стало ухудшаться. Это не был рак, но несколько проблем совпали одновременно.

