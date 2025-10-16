Дочь Фриске довела мать до слез

Блогерша Наталья Фриске в Telegram-канале рассказала, что расплакалась из-за дочери Луны.

Фриске объяснила, что утром девочка устроила истерику. Она опубликовала ролик, в котором ее дочь не хотела идти в детский сад. На видео девочка почти плакала и кричала убрать телефон.

«Если бы вы видели нашу истерику утреннюю… Довела меня сегодня до слез, я никак в себя еще прийти не могу», — призналась блогерша.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В сентябре 2025-го Фриске показала перевод в 370 тысяч рублей. Как оказалось, столько она платит за год посещения детского сада.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

