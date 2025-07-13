Фриске рассказала, как ушла от мужа

Певица Наталья Фриске рассказала в Telegram-канале, что ушла от мужа после нескольких попыток завести ребенка.

Фриске рассказала, что в 2017 году она и муж решились на ЭКО. У них получился один здоровый эмбрион. У блогерши мог родиться мальчик. На следующий день после подсадки эмбриона супруг девушки уехал на работу и не возвращался два дня. Блогерша призналась, что тогда у нее была истерика.

По словам Фриске, муж игнорировал ее звонки и пришел домой пьяным.

«Говорит: «Ну прости, пожалуйста. Ну вот так. Я устал». Я говорю: «От чего ты устал? Вся тяжелая работа на мне. Это прием гормонов, это и то… А тебе надо только одно дело сделать. Ладно, два. Сделать это в стаканчик, а остальное — оберегать меня и своего ребенка», — поделилась артистка.

Фриске отметила, что после этого эмбрион не прижился. Тогда девушка решила развестись с мужем. Как объяснила блогерша, муж не ценил ее и не хотел вкладываться в отношения и семью. В 2018 году пара рассталась, а в 2019-м развелась.

Ранее Фриске вспомнила, как потеряла второго ребенка после кончины сестры.