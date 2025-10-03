С ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей

Российское авторское общество (РАО) просит арбитражный суд Москвы взыскать 80 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации отмечается, что иск поступил в суд 23 сентября. В нем указано требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям.

Арбитражный суд столицы принял исковое заявление авторского общества к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Накануне сообщалось, что РАО обратилось в суд против ООО «Театр «Золотое кольцо» из-за концерта «Плывет веночек», что прошел 11 апреля. Общество направило иск из-за нарушений авторских прав. По данным издания, на выступлении были спеты песни «Россия-Русь» Виктора и Ксении Пеленягрэ и «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной без разрешения правообладателей.

