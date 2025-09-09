На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Против Чеботиной подали иск на 160 тысяч рублей

РАО подало иск к певице Люсе Чеботиной из-за авторских прав
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к певице Люсе Чеботиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма иска составила 160 тысяч рублей. Представители общества обратились в суд из-за незаконного использования музыкальных произведений других авторов на выступлении Чеботиной.

Как отмечает издание, это произошло во время концерта «Первая леди» на Live Арена в декабре 2024 года. На концерте Чеботина спела восемь чужих песен, среди которых «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого и ряд зарубежных композиций.

В августезавершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и победителем шоу «Битва иллюзионистов» Александром Наумовым.

Фокусник потребовал от артистки около полутора миллионов рублей после того, как она отказалась оплачивать его услуги. Певица утверждала, что во время ее концерта 5 декабря 2024 года в Live Арена ключевые трюки выполнены не были, а качество оставшихся оставляло желать лучшего.

Суд признал, что часть услуг была оказана полностью, а аванс соответствует стоимости реально оказанных услуг. Суд не смог определить, кто виновен в срыве репетиций и частичном непроведении номеров, и отказал в удовлетворении как первоначального, так и встречного иска.

Ранее у Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня.

