Сергей Полунин передал портретом Путина привет Зеленскому после лишения гражданства Украины

Артист Сергей Полунин ответил Зеленскому набитым на торсе портретом Путина
poluninink/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артист балета Сергей Полунин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой продемонстрировал набитое на груди изображение Владимира Путина.

«Передай привет моему маленькому другу», — сопроводил танцовщик публикацию, которая появилась на следующий день после лишения его гражданства Украины.

Telegram-канал «Антиглянец» предполагает, что таким образом Полунин передал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

14 октября стало известно, что Сергея Полунина лишили украинского паспорта.

Родившийся в Херсоне Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском академическом театре оперы и балета, возглавлял до декабря 2024 Театр оперы и балета Севастополя.

В 2023 году артисту балета вручили премию президента России для молодых деятелей культуры. О лишении гражданства заявили в эфире украинского телемарафона.

Известно, что у Полунина есть три татуировки с изображением Владимира Путина — по числу рукопожатий с российским президентом. В декабре 2024 года Полунин заявил, что покидает Россию.

Ранее сообщалось, что Садальский вступился за Лайму Вайкуле.

