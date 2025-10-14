На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Садальский вступился за Лайму Вайкуле: «Кремлевские сплетники совсем сбрендили»

Актер Садальский не согласился, что Вайкуле является беглой артисткой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Станислав Садальский на своей странице в livejournal.com вступился за певицу Лайму Вайкуле.

Садальский прокомментировал сообщения, что Вайкуле назвали «беглой» артисткой, а также «освистали» и «разгромили» в пух и прах» на шоу в Грузии. Актер не понимает, почему певицу называют «беглой», ведь она жила и живет в Латвии.

«Эти кремлевские сплетники совсем сбрендили, уже врут не через слово. В каждом слове вранье, в каждой букве. А Лайма выступит в роскошном «Шератон Гранд Метехи Палас», и все билеты раскупят, уже ползала продано и у нас», — поделился артист.

Садальский уверен, что Вайкуле соберет полный зал в Москве, если захочет выступить в России.

В сентябре Лайма Вайкуле призналась, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala не приносит ей прибыли. Она проводит его только ради того, чтобы получить позитивные эмоции от встречи с коллегами.

По словам Вайкуле, организаторы тратят сумасшедшие деньги на рекламу, приглашения и совершают прочие расходы на проведение подобных мероприятий, поэтому их невозможно провести без спонсоров.

Ранее Вадим Цыганов признался, что отказался работать с Пугачевой.

