Стало известно о расследовании связи Пугачевой с иностранными спецслужбами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о расследовании возможной связи певицы Аллы Пугачевой, которая покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), с иностранными спецслужбами. Об этом сообщает RT.

Бородин предположил, что последние интервью Пугачевой было организовано спецслужбами Великобритании.

Он утверждает, что запись проходила под их контролем, а артистка получила за это $2 млн от предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом).

Глава ФПБК добавил, что в случае с признанием Пугачевы в России иностранным агентом «есть все, но нет политической воли».

Если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает (Джохара) Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус», — заявил Бородин.

Сразу три новых иска подали от лица ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Впервые адвокат подал иск против 76-летней певицы в середине сентября. Тогда в интервью Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева назвала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «приличным, интеллигентным» человеком».

По мнению Трещева, таким образом артистка опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ.

Ранее глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства.